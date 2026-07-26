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Астрологический прогноз на 26 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые ранее бытовые дела – необходимо обязательно довести их до финального конца.
Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же – пока можно минимизировать ее последствия – обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: от ограничений в питании необходимо отказаться – желудку нужна нагрузка.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собранный в этот день урожай не предназначен для длительного хранения – его нужно сразу же употребить в пищу.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную подсказку, но очень важно правильно их расшифровать.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки любого характера – скорее всего, они окажутся неудачными.
Цитата дня: «Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить как последний в жизни» (Марк Аврелий).
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