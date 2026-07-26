Астрологический прогноз на 26 июля

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые ранее бытовые дела – необходимо обязательно довести их до финального конца.

Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же – пока можно минимизировать ее последствия – обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: от ограничений в питании необходимо отказаться – желудку нужна нагрузка.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: собранный в этот день урожай не предназначен для длительного хранения – его нужно сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную подсказку, но очень важно правильно их расшифровать.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки любого характера – скорее всего, они окажутся неудачными.

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Цитата дня: «Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить как последний в жизни» (Марк Аврелий).

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