Астрологический прогноз на 26 июня

Коралл / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день сострадании и милосердия, когда обязательно нужно делать добро — заниматься благотворительностью, волонтерством, помогать тем, кто в этом нуждается.

Символ дня: Магическая Чаша.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Реклама

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут стать опасными, если вовремя не обратиться к врачу. Нежелательно делать операции на сердце и позвоночнике.

Питание дня: нужно употреблять как можно больше грубой пищи и пить как можно больше воды, травяных чаев и свежевыжатых соков.

Стрижка дня: стрижка в тот день противопоказана.

Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ, но самое главное — поливать и подкармливать растений.

Реклама

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются на седьмой день.

Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду.

Цитата дня: «Благодарность быстро стареет» (Аристотель).

Реклама

Читайте также:

Новости партнеров