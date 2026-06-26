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Астрологический прогноз на 26 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день сострадании и милосердия, когда обязательно нужно делать добро — заниматься благотворительностью, волонтерством, помогать тем, кто в этом нуждается.
Символ дня: Магическая Чаша.
Стихия дня: Дерево.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут стать опасными, если вовремя не обратиться к врачу. Нежелательно делать операции на сердце и позвоночнике.
Питание дня: нужно употреблять как можно больше грубой пищи и пить как можно больше воды, травяных чаев и свежевыжатых соков.
Стрижка дня: стрижка в тот день противопоказана.
Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ, но самое главное — поливать и подкармливать растений.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются на седьмой день.
Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и проливать воду.
Цитата дня: «Благодарность быстро стареет» (Аристотель).
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