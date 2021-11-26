Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: день, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается с легкостью. Важно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.

Символ дня: крокодил.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: оранжевый, шоколадный.

Камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: хвори нынешнего дня связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять всеми возможными способами: принимать витамины, отказаться от вредной еды и больше бывать на солнце.

Афоризм дня: "Кто выиграл время, тот выиграл все".

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: даже в пылу ссоры не стоит обижать близкого человека: конфликт уляжется, а обида останется.

Мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп. Правда, сделать это самостоятельно не удастся – необходима помощь профессионального астролога.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Читайте также: