Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: день, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается с легкостью. Важно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.
Символ дня: крокодил.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 5.
Цвет дня: оранжевый, шоколадный.
Камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские половые органы.
Болезни дня: хвори нынешнего дня связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять всеми возможными способами: принимать витамины, отказаться от вредной еды и больше бывать на солнце.
Афоризм дня: "Кто выиграл время, тот выиграл все".
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: даже в пылу ссоры не стоит обижать близкого человека: конфликт уляжется, а обида останется.
Мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп. Правда, сделать это самостоятельно не удастся – необходима помощь профессионального астролога.
Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Читайте также:
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 ноября
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 22 по 28 ноября и будут ли среди них вещие
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 22-28 ноября: кому на что обратить внимание
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 ноября 2021 года