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Астрологический прогноз на 26 ноября

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Астрологический прогноз на 26 ноября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Поступки дня: день, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается с легкостью. Важно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.

Символ дня: крокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 5. 

Цвет дня: оранжевый, шоколадный. 

Камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: хвори нынешнего дня связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять всеми возможными способами: принимать витамины, отказаться от вредной еды и больше бывать на солнце. 

Афоризм дня: "Кто выиграл время, тот выиграл все". 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: даже в пылу ссоры не стоит обижать близкого человека: конфликт уляжется, а обида останется. 

Мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп. Правда, сделать это самостоятельно не удастся – необходима помощь профессионального астролога. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

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