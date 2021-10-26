Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день революционных перемен, когда мы стремимся к поставленной цели, даже если для этого приходится жертвовать собой и своими интересами. В это время даже самый пассивный и ленивый человек становится бодрым и активным. Возможны предложения новой должности и даже нового места работы.

Символ дня: колесница, табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: авантюрин, александрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень и кроветворная система.

Болезни дня: особого внимания потребует печень, поэтому важно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь. Рекомендуется массаж, контрастный душ и посещение бани или сауны.

Слова дня: один в поле не воин.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: встреча с человеком, которого вы давно не видели, может стать вторым шансом для угасших отношений.

Мистика дня: можно делать амулеты, которые будут защищать дом от недобрых людей.

Табу дня: необходимо отказаться от всего, что может навредить печени: жирной пищи, алкоголя и лекарств.

Дом, сад, огород: можно полностью погрузиться в домашние дела.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку