Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для старта новых дел, запланированных накануне. Особую работоспособность удастся развить во второй половине дня, поэтому начало реализации самых важных проектов необходимо приурочить именно к этому времени.
Символ дня: Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: каштановый, коричневый, шоколадный.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что их не надо лечить
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, тем не менее, пренебрегать ими не стоит – в них может содержаться подсказка относительно важных жизненных обстоятельств.
Стрижка дня: от стрижки необходимо воздержаться.
Афоризм дня: «Чтобы добиться своего, дурным людям нужно только чтобы хорошие люди наблюдали за ними и ничего не делали» (британский философ Джон Стюарт Милль).
Ангел-хранитель дня: Альвасар – помогает противостоять разного рода злу.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза.
Табу дня: под запретом находится агрессивное поведение – его последствия могут оказаться непредсказуемыми.
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