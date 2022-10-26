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Астрологический прогноз на 26 октября

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Астрологический прогноз на 26 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для старта новых дел, запланированных накануне. Особую работоспособность удастся развить во второй половине дня, поэтому начало реализации самых важных проектов необходимо приурочить именно к этому времени. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: каштановый, коричневый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что их не надо лечить

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, тем не менее, пренебрегать ими не стоит – в них может содержаться подсказка относительно важных жизненных обстоятельств. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо воздержаться. 

Афоризм дня: «Чтобы добиться своего, дурным людям нужно только чтобы хорошие люди наблюдали за ними и ничего не делали» (британский философ Джон Стюарт Милль). 

Ангел-хранитель дня: Альвасар – помогает противостоять разного рода злу. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза. 

Табу дня: под запретом находится агрессивное поведение – его последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
98
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