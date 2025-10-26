- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 26 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать работу над небольшими делами, крупные и важные лучше отложить – хотя бы на несколько дней.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро, особенно если не игнорировать их симптому.
Питание дня: можно устроить небольшое застолье, но передать при этом не следует.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Магия и мистика дня: можно обращаться к любовной магии – например, приворотам, соединяющим двух любящих людей.
Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя никому давать свои личные вещи.
Цитата дня: «Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она - отдых» (Аристотель).
Читайте также: