Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Облака

Облака / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над небольшими делами, крупные и важные лучше отложить – хотя бы на несколько дней.

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро, особенно если не игнорировать их симптому.

Питание дня: можно устроить небольшое застолье, но передать при этом не следует.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Магия и мистика дня: можно обращаться к любовной магии – например, приворотам, соединяющим двух любящих людей.

Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя никому давать свои личные вещи.

Цитата дня: «Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она - отдых» (Аристотель).

