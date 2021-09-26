Астрологический прогноз на 26 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда рекомендуется заниматься благотворительностью. Можно проводить деловые переговоры – удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.

Символ дня: колесница.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день располагает к активности.

Число дня: 3

Цвет дня: лиловый, белый.

Камни дня: авантюрин, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: необходимо исключить из меню жирные продукты, лекарства и алкоголь – они не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.

Слова дня: креативность, коллективное творчество.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: появление в вашей жизни человека из прошлого даст вам второй шанс на отношения с ним.

Мистика дня: можно проводить обряды, защищающие дом от людей с камнем за пазухой.

Табу дня: важно тщательно продезинфицировать любую рану, даже если речь идет о небольшой царапине.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются вундеркинды, которые проявляют свои таланты и способности с раннего детства. Для них важно не получить головокружение от успехов и сохранить то, что отпущено им природой, во взрослой жизни. Лучшие профессии для них – учитель, тренер, духовный наставник, адвокат и социальный работник.

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