Астрологический прогноз на 26 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позитивной энергии, которую, тем не менее, необходимо тратить очень осторожно, поскольку ее может не хватить на все запланированное. Начинать новые дела не рекомендуется, а вот планировать свои действия – причем на весь наступающий лунный месяц – не только можно, но и нужно. Общаться с окружающими необходимо с осторожностью – взаимопониманию могут помешать бьющие через край эмоции.

Символ дня: третий глаз.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: активно действовать нужно только в самых необходимых случаях.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: алмаз, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: мозг, лицо.

Болезни дня: спектр болезней, которые могут осложнить жизнь в этот день, достаточно широк – от разного рода инфекций до заболеваний мозга. Возможны также проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому необходимо соблюдать диету, отказавшись от острой и жирной пищи. От хирургических операций и посещения стоматолога звезды рекомендуют отказаться.

Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить пристальное внимание, поскольку они дадут важные подсказки относительно того, как разрешить важную жизненную ситуацию.

Стрижка дня: стрижку сегодня делать нежелательно, да и вообще поход в парикмахерскую лучше перенести на другой день.

Афоризм дня: "Компромисс – это искусство разделить пирог так, чтобы каждый был уверен, что ему достался лучший кусок" (немецкий политик Людвиг Эрхард).

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Ангел-хранитель дня: Вадал – помогает одержать победу над злом.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, а также снимать порчу и сглаз.

Табу дня: нельзя желать другим людям зла и вынашивать планы мести – они обернутся против самого человека.

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