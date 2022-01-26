Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 26 января

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 26 января

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент. 

Символ дня: вулкан, утес. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый. 

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается. 

Афоризм дня: "Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия" (Элеонора Рузвельт). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: не самое подходящее время для брака – он окажется проблемным, а потому непродолжительным. 

Мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды. 

Табу дня: нельзя переезжать с квартиры на квартиру и даже просто передвигать в доме мебель. 

Следующая публикация