Астрологический прогноз на 26 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент.

Символ дня: вулкан, утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается.

Афоризм дня: "Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия" (Элеонора Рузвельт).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: не самое подходящее время для брака – он окажется проблемным, а потому непродолжительным.

Мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды.

Табу дня: нельзя переезжать с квартиры на квартиру и даже просто передвигать в доме мебель.