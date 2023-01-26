Астрологический прогноз на 26 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для любой умственной работы, над которой необходимо и сосредоточиться, отказавшись от физических усилий – они успехом не увенчаются. События дня, как правило, текут спокойно, не задевая эмоциональную сферу человека.

Символ дня: журавль.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: как правило, болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что их можно запускать – лучше все-таки проконсультироваться с врачом и получить необходимые рекомендации. В этот день легко простудиться и подхватить вирус, поэтому необходимо остерегаться переохлаждения организма, в то же время необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе.

Питание дня: можно есть все, но в умеренном количестве.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: эффективной будет любовная магия – можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – обретение истинного и искреннего чувства.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но могут не оправдать ожиданий, если кому-нибудь о них рассказать. Поэтому, если сюжет сна предвещает приятные события, лучше сохранить его в тайне – чтобы не сглазить.

Табу дня: можно одалживать только ту сумму, с которой не жаль расстаться – обратно деньги, скорее всего, не вернутся.

Ангел-хранитель дня: Элар – обеспечивает победу в любых делах.

Афоризм дня: "Труд должен сообразовываться с отдыхом; глуп тот, кто отдых превращает в занятие" (Фридрих Рюккерт, немецкий поэт).

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