Астрологический прогноз на 26 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для любой умственной работы, над которой необходимо и сосредоточиться, отказавшись от физических усилий – они успехом не увенчаются. События дня, как правило, текут спокойно, не задевая эмоциональную сферу человека.
Символ дня: журавль.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: как правило, болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что их можно запускать – лучше все-таки проконсультироваться с врачом и получить необходимые рекомендации. В этот день легко простудиться и подхватить вирус, поэтому необходимо остерегаться переохлаждения организма, в то же время необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе.
Питание дня: можно есть все, но в умеренном количестве.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Магия и мистика дня: эффективной будет любовная магия – можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – обретение истинного и искреннего чувства.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но могут не оправдать ожиданий, если кому-нибудь о них рассказать. Поэтому, если сюжет сна предвещает приятные события, лучше сохранить его в тайне – чтобы не сглазить.
Табу дня: можно одалживать только ту сумму, с которой не жаль расстаться – обратно деньги, скорее всего, не вернутся.
Ангел-хранитель дня: Элар – обеспечивает победу в любых делах.
Афоризм дня: "Труд должен сообразовываться с отдыхом; глуп тот, кто отдых превращает в занятие" (Фридрих Рюккерт, немецкий поэт).
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