Астрологический прогноз на 26 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел — они будут обречены на неудачу, можно работать только над теми, которые были начаты некоторое время назад
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бежевый, цвет кофе с молоком.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, которые надо лечить по ранее расписанной врачом схеме.
Питание дня: из-за вероятности пищевого отравления необходимо внимательно следить за свежестью и качеством продуктов в рационе.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно учиться магическим знаниям и навыкам.
Сны дня: сны нынешней ночи значения не имеют — не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами.
Цитата дня: «Самые несчастные люди — это те, кто больше всего боится перемен» (Миньон МакЛафлин).
