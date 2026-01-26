Астрологический прогноз на 26 января

Летучая мышь / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел — они будут обречены на неудачу, можно работать только над теми, которые были начаты некоторое время назад

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: бежевый, цвет кофе с молоком.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, которые надо лечить по ранее расписанной врачом схеме.

Питание дня: из-за вероятности пищевого отравления необходимо внимательно следить за свежестью и качеством продуктов в рационе.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно учиться магическим знаниям и навыкам.

Сны дня: сны нынешней ночи значения не имеют — не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: «Самые несчастные люди — это те, кто больше всего боится перемен» (Миньон МакЛафлин).

