Астрологический прогноз на 27-28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: 24-й лунный день продлится почти двое суток: в это время настроения в обществе будут царить преимущественно доброжелательные и спокойные. Можно, несмотря на выходные, приступать к реализации серьезных проектов – планировать их и определяться с тактикой и стратегией.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: желтый, золотой.
Камни дня: обсидиан, нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни этого дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо без промедления обращаться к врачу и следовать его рекомендациями.
Афоризм дня: "Кто часто оглядывается назад, может споткнуться и упасть" (Эрих Мария Ремарк).
Геометрическая фигура дня: круг, овал.
Брак и отношения дня: велика вероятность перспективного знакомства, поэтому необходимо внимательно относиться к новым людям в своем окружении.
Мистика дня: хороший результат даст гадание на картах, особенно если задать вопрос о личной жизни.
Табу дня: можно заниматься любыми домашними делами, кроме уборки в шкафах – ее лучше перенести на другой день.
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