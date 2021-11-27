Астрологический прогноз на 27-28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: 24-й лунный день продлится почти двое суток: в это время настроения в обществе будут царить преимущественно доброжелательные и спокойные. Можно, несмотря на выходные, приступать к реализации серьезных проектов – планировать их и определяться с тактикой и стратегией.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: желтый, золотой.

Камни дня: обсидиан, нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни этого дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо без промедления обращаться к врачу и следовать его рекомендациями.

Афоризм дня: "Кто часто оглядывается назад, может споткнуться и упасть" (Эрих Мария Ремарк).

Геометрическая фигура дня: круг, овал.

Брак и отношения дня: велика вероятность перспективного знакомства, поэтому необходимо внимательно относиться к новым людям в своем окружении.

Мистика дня: хороший результат даст гадание на картах, особенно если задать вопрос о личной жизни.

Табу дня: можно заниматься любыми домашними делами, кроме уборки в шкафах – ее лучше перенести на другой день.

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