- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 27 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда во всех сферах жизни можно добиться любой — даже самой масштабной и грандиозной — грандиозной цели, особенно если нацеливаться не на результат, а на процесс.
Символ дня: огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно встречать во всеоружии: подготовить необходимые лекарства, перейти на диету, больше гулять на свежем воздухе.
Питание дня: необходимо отказаться не только от жирной пищи, но и от блюд из круп.
Стрижка дня: стричься желательно только в случае необходимости.
Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие силу полудрагоценных поделочных камней.
Сны дня: важен не сам сон, а его «послевкусие»: если оно приятное, значит, и он обещает хорошие события в жизни.
Табу дня: нежелательно делать резкие движения, какой бы сферы жизни они ни касались.
Цитата дня: «Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться» (Коко Шанель).
