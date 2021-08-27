Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 27 августа

Астрологический прогноз на 27 августа

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: повышенная импульсивность может привести к тому, что заключенные ранее договоренности могут сорваться из-за пустяка, а отношения с близкими людьми станут натянутыми и напряженными – конфликтность буквально витает в воздухе. Если есть такая возможность, лучше остаться дома – это убережет вас от ненужных встреч. 

Можно браться за реализацию серьезных и трудоемких процессов: если верить Луне, их ждет успех. 

Символ дня: птица высокого полета. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день не подходит для активных действий. 

Число дня: 2. 

Цвет дня: ультрамарин. 

Камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки. 

Болезни дня: день чреват серьезными травмами – особенно сильно необходимо беречь позвоночник. 

Слова дня: вижу цель – не замечаю препятствий. 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: брак в этот день лучше не оформлять – оставьте себе время на раздумья. 

Мистика дня: можно проводить магические обряды при помощи полудрагоценных камней и самоцветов. 

Табу дня: необходимо остерегаться высоты – слишком велик риск упасть вниз. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются любознательные люди с высоким уровнем интеллекта: в детстве они любят задавать вопросы, а во взрослом возрасте – отвечать на них. 

Читайте также: Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно посмотреть на свою жизнь со стороны

Следующая публикация