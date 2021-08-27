Астрологический прогноз на 27 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: повышенная импульсивность может привести к тому, что заключенные ранее договоренности могут сорваться из-за пустяка, а отношения с близкими людьми станут натянутыми и напряженными – конфликтность буквально витает в воздухе. Если есть такая возможность, лучше остаться дома – это убережет вас от ненужных встреч.

Можно браться за реализацию серьезных и трудоемких процессов: если верить Луне, их ждет успех.

Символ дня: птица высокого полета.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий.

Число дня: 2.

Цвет дня: ультрамарин.

Камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки.

Болезни дня: день чреват серьезными травмами – особенно сильно необходимо беречь позвоночник.

Слова дня: вижу цель – не замечаю препятствий.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: брак в этот день лучше не оформлять – оставьте себе время на раздумья.

Мистика дня: можно проводить магические обряды при помощи полудрагоценных камней и самоцветов.

Табу дня: необходимо остерегаться высоты – слишком велик риск упасть вниз.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются любознательные люди с высоким уровнем интеллекта: в детстве они любят задавать вопросы, а во взрослом возрасте – отвечать на них.

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