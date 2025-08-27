- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 27 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нужно посвятить не только работе, но и составлению планов на будущее – в это время удастся определить именно те цели, над которыми сейчас важно и нужно работать.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня протекают без осложнений, особенно если вовремя приступить к их лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – даже небольшое количество квашеной капусты может негативно отразиться на работе пищеварительного тракта.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «корешками».
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией.
Сны дня: неприятные сны, как правило, свидетельствуют о проблемах со здоровьем.
Табу дня: под запретом злоба и агрессия.
Цитата дня: «Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом» (Зигмунд Фрейд).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели