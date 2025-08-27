Астрологический прогноз на 27 августа

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нужно посвятить не только работе, но и составлению планов на будущее – в это время удастся определить именно те цели, над которыми сейчас важно и нужно работать.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня протекают без осложнений, особенно если вовремя приступить к их лечению.

Питание дня: необходимо отказаться от продуктов брожения – даже небольшое количество квашеной капусты может негативно отразиться на работе пищеварительного тракта.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «корешками».

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией.

Сны дня: неприятные сны, как правило, свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

Табу дня: под запретом злоба и агрессия.

Цитата дня: «Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом» (Зигмунд Фрейд).

