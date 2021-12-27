Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими.

Символ дня: Химера, Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: коричневый, каштановый.

Камни дня: черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться об его укреплении: начать прием витаминов, заняться закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе, включить в рацион как можно больше свежих овощей и фруктов.

Афоризм дня: "Помощь утопающим – дело рук самих утопающих" (И. Ильф, Е. Петров).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: от официальной регистрации брака лучше отказаться – счастливым он не будет.

Мистика дня: можно переделывать гороскоп, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми.

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