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Астрологический прогноз на 27 декабря

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Астрологический прогноз на 27 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими. 

Символ дня: Химера, Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 5. 

Цвет дня: коричневый, каштановый. 

Камни дня: черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться об его укреплении: начать прием витаминов, заняться закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе, включить в рацион как можно больше свежих овощей и фруктов. 

Афоризм дня: "Помощь утопающим – дело рук самих утопающих" (И. Ильф, Е. Петров). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: от официальной регистрации брака лучше отказаться – счастливым он не будет.

Мистика дня: можно переделывать гороскоп, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь. 

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми. 

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