Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых важных дел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, багряный, бордовый.

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь.

Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную еду, но делать это необходим в меру.

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.

Магия и мистика дня: духовная – и эзотерическая – литература, будучи перечитанной в это время, откроется с новой – неожиданной стороны.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, к тому же они могут подсказать, какую проблему необходимо решить.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша.

Цитата дня: "Мы становимся тем, о чем думаем" (Эрл Найтингейл).

Читайте также: