Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых важных дел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый, багряный, бордовый.
Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь.
Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную еду, но делать это необходим в меру.
Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.
Магия и мистика дня: духовная – и эзотерическая – литература, будучи перечитанной в это время, откроется с новой – неожиданной стороны.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, к тому же они могут подсказать, какую проблему необходимо решить.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша.
Цитата дня: "Мы становимся тем, о чем думаем" (Эрл Найтингейл).
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