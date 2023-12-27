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Астрологический прогноз на 27 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 декабря

Шакал - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых важных дел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, багряный, бордовый. 

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь. 

Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную еду, но делать это необходим в меру. 

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит. 

Магия и мистика дня: духовная – и эзотерическая – литература, будучи перечитанной в это время, откроется с новой – неожиданной стороны. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, к тому же они могут подсказать, какую проблему необходимо решить. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша. 

Цитата дня: "Мы становимся тем, о чем думаем" (Эрл Найтингейл). 

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Дата публикации
Просмотры
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