- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 27 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно делать работу над ошибками – прежде всего, в отношениях с другими людьми
Символ дня: Саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: гранатит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: необходимо обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания, но, прежде чем прибегнуть к нему, необходимо посоветоваться с врачом.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи напомнят о планах – как профессиональных, так и личных, которые не были реализованы.
Табу дня: нельзя сидеть на месте –нужно как можно больше двигаться.
Цитата дня: «Нет более верного друга, чем книга» (Эрнест Хемингуэй).
Читайте также: