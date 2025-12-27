ТСН в социальных сетях

Астрология
115
2 мин

Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Саламандра

Саламандра / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно делать работу над ошибками – прежде всего, в отношениях с другими людьми

Символ дня: Саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: гранатит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: необходимо обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания, но, прежде чем прибегнуть к нему, необходимо посоветоваться с врачом.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи напомнят о планах – как профессиональных, так и личных, которые не были реализованы.

Табу дня: нельзя сидеть на месте –нужно как можно больше двигаться.

Цитата дня: «Нет более верного друга, чем книга» (Эрнест Хемингуэй).

115
