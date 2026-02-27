- Дата публикации
Астрологический прогноз на 27 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день нужно завершить начатые ранее дела, на новые пока замахиваться не стоит.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые надо лечить по расписанной ранее лечащим врачом схеме.
Питание дня: от мяса — особенно переработанного, жирного и жареного — нужно отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в ходе которых используется магическая сила самоцветов — полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами, даже если речь идет всего лишь оножах и вилках.
Цитата дня: «Образование — это то, что останется, когда все вызубренное забыто» (Альберт Эйнштейн).
