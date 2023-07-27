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Астрологический прогноз на 27 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Астрологический прогноз на 27 июля

Астрологический прогноз на 27 июля / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения начатых ранее дел – оно окажется на редкость удачным. Не стоит делать того, над чем раньше не приходилось работать – можно наделать досадных ошибок. Прежде чем принять важное решение, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». 

Символ дня: Лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый, салатовый, травяной, ярко-зеленый. 

Счастливые камни дня: сердолик, опал. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических и появления новых заболеваний, которые – как в первом, так и во втором случае – будут протекать довольно тяжело, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу. 

Питание дня: нужно отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами – желательно миндальными. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов и овощей.

Магия и мистика дня: можно проводить магические и целительские обряды, использующие силу полудрагоценных камней.

Сны дня: в снах нынешней ночи будет присутствовать подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: упавший столовый прибор – нож или вилка – станет предупреждением о возможной опасности. 

Цитата дня: «Если не верить в себя самого, невозможно быть гением» (Оноре де Бальзак). 

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Дата публикации
Просмотры
3788
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