Астрологический прогноз на 27 июля

Вулкан / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших дней для начала работы над серьезными деловыми и профессиональными проектами, причем, чем масштабнее они будут, тем больше у них шансов на успех

Символ дня: вулкан.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

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За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без серьезных последствий, но это не значит, что к ним можно отнестись легкомысленно: нужно не только сразу же обратиться за помощью к врачу, но и следовать всем его рекомендациям.

Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но принимать о нем решение самостоятельно нельзя — необходимо обратиться к диетологу.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит упускать шанс преобразиться как внешне, так и внутренне.

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Дачные работы дня: хороший результат даст работа с почвой — можно рыхлить и удобрять ее.

Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности, что даст возможность отыскать не только пропавшие вещи и документы, но и животных и даже людей.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут, поэтому, каким бы ни был их «сюжет», не стоит принимать его близко к сердцу.

Табу дня: нельзя лениться и терять продуктивное в деловом отношении время впустую.

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Цитата дня: «Знание не есть ум» (Сократ).

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