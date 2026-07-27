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Астрологический прогноз на 27 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших дней для начала работы над серьезными деловыми и профессиональными проектами, причем, чем масштабнее они будут, тем больше у них шансов на успех
Символ дня: вулкан.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без серьезных последствий, но это не значит, что к ним можно отнестись легкомысленно: нужно не только сразу же обратиться за помощью к врачу, но и следовать всем его рекомендациям.
Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но принимать о нем решение самостоятельно нельзя — необходимо обратиться к диетологу.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит упускать шанс преобразиться как внешне, так и внутренне.
Дачные работы дня: хороший результат даст работа с почвой — можно рыхлить и удобрять ее.
Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности, что даст возможность отыскать не только пропавшие вещи и документы, но и животных и даже людей.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут, поэтому, каким бы ни был их «сюжет», не стоит принимать его близко к сердцу.
Табу дня: нельзя лениться и терять продуктивное в деловом отношении время впустую.
Цитата дня: «Знание не есть ум» (Сократ).
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