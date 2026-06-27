Астрологический прогноз на 27 июня

Круг / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее дела, даже если они касаются дома и быта — необходимо обязательно довести их до финального конца.

Символ дня: Круг.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливый цвет дня: васильковый, синий, фиолетовый.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Реклама

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому нельзя медлить с лечением.

Питание дня: от ограничений в питании нужно отказаться — сегодня желудку нужна нагрузка.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: собранный урожай нужно сразу же употребить его в пищу — долго хранится он не будет.

Реклама

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, но их очень важно грамотно расшифровать.

Табу дня: нужно отказаться от любых поездок.

Цитата дня: «не бойтесь совершенства. Вам его не достичь» (Сальвадор Дали).

Реклама

Читайте также:

Новости партнеров