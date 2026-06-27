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Астрологический прогноз на 27 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее дела, даже если они касаются дома и быта — необходимо обязательно довести их до финального конца.
Символ дня: Круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливый цвет дня: васильковый, синий, фиолетовый.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому нельзя медлить с лечением.
Питание дня: от ограничений в питании нужно отказаться — сегодня желудку нужна нагрузка.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собранный урожай нужно сразу же употребить его в пищу — долго хранится он не будет.
Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, но их очень важно грамотно расшифровать.
Табу дня: нужно отказаться от любых поездок.
Цитата дня: «не бойтесь совершенства. Вам его не достичь» (Сальвадор Дали).
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