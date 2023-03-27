Астрологический прогноз на 27 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно бороться за правду, восстанавливать справедливость и защищать невинно обиженных. День также благоприятен для разговоров с начальством, особенно если вы давно собирались поговорить с ним о повышении заработной платы.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый, глициниевый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие

Болезни дня: необходимо укреплять иммунитет: больше гулять, заниматься спортом, закаляться – это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день.

Питание дня: день благоприятен для любой диеты.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: прекрасный день для занятия садоводством – можно выполнять любые запланированные ранее работы.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для успехов в работе и бизнесе, привлечения финансовой удачи, безопасности во время путешествий и крепкого здоровья.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важные вопросы, которые не удавалось отыскать до сих пор.

Табу дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Если вы хотите исправить свои ошибки, надо начать с исправления своих взглядов" (американский бизнес-тренер Джим Рон).

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