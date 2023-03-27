Астрологический прогноз на 27 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно бороться за правду, восстанавливать справедливость и защищать невинно обиженных. День также благоприятен для разговоров с начальством, особенно если вы давно собирались поговорить с ним о повышении заработной платы.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый, глициниевый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: легкие
Болезни дня: необходимо укреплять иммунитет: больше гулять, заниматься спортом, закаляться – это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день.
Питание дня: день благоприятен для любой диеты.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: прекрасный день для занятия садоводством – можно выполнять любые запланированные ранее работы.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для успехов в работе и бизнесе, привлечения финансовой удачи, безопасности во время путешествий и крепкого здоровья.
Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важные вопросы, которые не удавалось отыскать до сих пор.
Табу дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц – это может стать плохой приметой.
Цитата дня: "Если вы хотите исправить свои ошибки, надо начать с исправления своих взглядов" (американский бизнес-тренер Джим Рон).
Читайте также:
- Плутон в Водолее с 23 марта 2023-го: что нас ждет в это время
- Что принесет нам весна 2023 года: рекомендации астролога на этот период
- Растущая Луна 22 марта - 5 апреля 2023 года: что нас ждет в это время
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 марта – 2 апреля