Астрология
2 мин
Астрологический прогноз на 27 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых проектов необходимо отказаться — успешными они не будут, да и вообще следует соблюдать осторожность — во всех отношениях.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, серпентин, змеевик.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: заболевания, которые дадут о себе знать в это время, скорее всего, связаны с моральными проблемами, так что разбираться нужно прежде всего с состоянием души, а уже потом — переходить к телу.
Питание дня: велика вероятность отравлений и интоксикаций, поэтому необходимо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может стать причиной ухудшения состояния здоровья.
Дачные работы дня: можно пикировать рассаду.
Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией – ее результат может нас огорчить.
Сны дня: сны могут быть пугающими, но они не несут ничего плохого, зато могут дать важную жизненную подсказку.
Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми — неизвестно, к каким последствиям это может привести.
Цитата дня: «Чем более странным кажется сон, тем более глубокий смысл он несет» (Зигмунд Фрейд).
