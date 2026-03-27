Астрологический прогноз на 27 марта

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых проектов необходимо отказаться — успешными они не будут, да и вообще следует соблюдать осторожность — во всех отношениях.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, серпентин, змеевик.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: заболевания, которые дадут о себе знать в это время, скорее всего, связаны с моральными проблемами, так что разбираться нужно прежде всего с состоянием души, а уже потом — переходить к телу.

Питание дня: велика вероятность отравлений и интоксикаций, поэтому необходимо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может стать причиной ухудшения состояния здоровья.

Дачные работы дня: можно пикировать рассаду.

Магия и мистика дня: нежелательно заниматься любовной магией – ее результат может нас огорчить.

Сны дня: сны могут быть пугающими, но они не несут ничего плохого, зато могут дать важную жизненную подсказку.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми — неизвестно, к каким последствиям это может привести.

Цитата дня: «Чем более странным кажется сон, тем более глубокий смысл он несет» (Зигмунд Фрейд).

