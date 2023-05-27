Астрологический прогноз на 27 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями – им необходимо противостоять.

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый, мокко.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет подавать организм – в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно поститься и очищать организм при помощи травяных отваров, алкоголь, мясо и грибы – категорическое табу.

Стрижка дня: от стрижки необходимо категорически отказаться.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды по очистке кармы. День также благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его разрешения: главное – запомнить их сюжет в деталях.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проливать молоко – сегодня это считается плохой приметой.

Цитата дня: «Найди в себе радость, и эта радость исцелит боль» (Джозеф Кэмпбелл).

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