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Астрологический прогноз на 27 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 мая

Астрологический прогноз на 27 мая / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями – им необходимо противостоять. 

Символ дня: Летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый, мокко. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит. 

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет подавать организм – в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: можно поститься и очищать организм при помощи травяных отваров, алкоголь, мясо и грибы – категорическое табу. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо категорически отказаться. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды по очистке кармы. День также благоприятен для любовной магии.  

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его разрешения: главное – запомнить их сюжет в деталях. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя проливать молоко – сегодня это считается плохой приметой. 

Цитата дня: «Найди в себе радость, и эта радость исцелит боль» (Джозеф Кэмпбелл). 

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Дата публикации
Просмотры
256
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