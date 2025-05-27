Астрологический прогноз на 27 мая

Золотой Лебедь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от любых начинаний необходимо отказаться: первая половина дня благоприятна для завершения начатых ранее дел, вторая — для планирования новых

Символ дня: золотой лебедь.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: коричневый — символизирует надежность, стабильность и комфорт.

Счастливые камни дня: гранат, жемчуг, горный хрусталь, белый коралл.

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За какую часть тела отвечает: гипофиз.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и начать лечение.

Питание дня: необходимо ограничить употребление жидкости, отказавшись даже от первых блюд — их можно заменить кашами и салатами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

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Дачные работы дня: нельзя делать того, что может повредить корни растений — например, вскапывать вокруг них почву.

Магия и мистика дня: можно делать обереги, защищающие от неприятностей любого рода.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — важно обратить на них внимание

Табу дня: использование сильных ароматов может стать причиной плохого самочувствия.

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Цитата дня: «Дружба — это лучшей бальзам от разочарования в любви» (Джейн Остин).

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