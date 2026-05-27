Астрологический прогноз на 27 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на разгар рабочей недели, день лучше посвятить отдыху.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут нести серьезную опасность, поэтому затягивать с диагностикой и лечением не следует. От операций на сердце и сосудов нужно отказаться.
Питание дня: приоритет в рационе — легкие и постные блюда.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — она может навлечь на человека неприятности и травмы.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садовыми и огородными работами, но особенно важно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней — например, чароита или дымчатого кварца
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через семь дней.
Табу дня: нельзя — даже нечаянно — бить стеклянную посуду.
Цитата дня: «У женщины поразительная интуиция: она может догадаться обо всем, кроме самого очевидного» (Оскар Уайльд).
