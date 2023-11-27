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Астрологический прогноз на 27 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
128
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 ноября

Изумруд - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любого дела, поэтому особенно важные проекты лучше перенести.

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багряный. 

Счастливые камни дня: изумруд, агат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, так что за их исход можно не беспокоиться. 

Питание дня: есть можно все, но – в меру. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать духовные и эзотерические книги: даже будучи тщательно изученными, они откроются с новой стороны. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток часто бывают вещими – правда, сбываются они не "близко к тексту", поэтому необходимо тщательно их анализировать. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велика вероятность серьезного проигрыша. 

Цитата дня: "Лучшая месть – грандиозный успех" (Фрэнк Синатра). 

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Дата публикации
Просмотры
128
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