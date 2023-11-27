Астрологический прогноз на 27 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любого дела, поэтому особенно важные проекты лучше перенести.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багряный.

Счастливые камни дня: изумруд, агат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, так что за их исход можно не беспокоиться.

Питание дня: есть можно все, но – в меру.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать духовные и эзотерические книги: даже будучи тщательно изученными, они откроются с новой стороны.

Сны дня: сны нынешних лунных суток часто бывают вещими – правда, сбываются они не "близко к тексту", поэтому необходимо тщательно их анализировать.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велика вероятность серьезного проигрыша.

Цитата дня: "Лучшая месть – грандиозный успех" (Фрэнк Синатра).

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