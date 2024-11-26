Какому знаку Зодиака повезет 27 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 ноября

День, когда необходимо ставить перед собой поистине грандиознее цели – размениваться на мелкие и незначительные вопросы категорически не рекомендуется. Главное – выбрать для реализации правильные задачи, тогда легко удастся определить средства, позволяющие их решить. Не стоит назначать на этот день деловые переговоры: вряд ли партнерам удастся найти общий язык друг с другом, скорее, все произойдет с точностью до наоборот, в результате чего важный профессиональный вопрос решен не будет. Желательно также исключить любые активные действия – как в профессиональной, так и в хозяйственно-бытовой сфере – ожидаемых результатов они не принесут.

Весы

Весам звезды сегодня настоятельно рекомендуют контактировать с природой в самых разных ее ипостасях. Одинаково благоприятно на них подействует как прогулка в ближайшем лесу или парке, на которую им нужно отправляться при любой погоде, так и посещение музея или выставки, где можно будет полюбоваться на выставленные там пейзажи. Если же представители знака отправятся в картинную галерею, где можно приобрести одно их представленных там полотен, их коллекция пополнится ценным произведением искусства, в котором они знают толк.

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