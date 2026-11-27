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Астрологический прогноз на 27 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым.
Символ дня: золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: питание дня должно быть привычным — не стоит пробовать то, что до сих пор не входило в рацион, особенно если в блюде много раздражающих желудок специй.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять их будет непросто — они требуют тщательной расшифровки.
Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты — впрочем, как всегда.
Цитата дня: «Если дружба закончилась, значит, ее не было» (Марк Твен).
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