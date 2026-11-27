Паутина / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым.

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Символ дня: золотая паутина.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: хризолит, оливин.

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За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: питание дня должно быть привычным — не стоит пробовать то, что до сих пор не входило в рацион, особенно если в блюде много раздражающих желудок специй.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять их будет непросто — они требуют тщательной расшифровки.

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты — впрочем, как всегда.

Цитата дня: «Если дружба закончилась, значит, ее не было» (Марк Твен).

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