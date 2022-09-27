Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых удачных во всем лунном месяце дней для начала новых дел – правда, не стоит срываться с места в карьер, лучше работать неторопливо, но серьезно и обстоятельно. Общаться с окружающими нужно осторожно – предпочтение желательно отдавать тем людям, которые не вызывают злости, раздражения и агрессии.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активность необходимо развивать постепенно, без фанатизма.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их не нужно лечить. Визит к стоматологу необходимо перенести на другое время.

Сны дня: нынешней ночью могут присниться очень страшные сны, но хорошая новость состоит в том, что их влияние закончится утром.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Афоризм дня: "Доброта – единственное одеяние, которое никогда не ветшает" (французский писатель Никола де Шамфор).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Альвасар – дарует удачу во всех жизненных сферах.

Магия и мистика дня: время благоприятно для проведения ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – человек, против которого они будут направлены, могут, образно говоря, дать сдачи.

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