Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых удачных во всем лунном месяце дней для начала новых дел – правда, не стоит срываться с места в карьер, лучше работать неторопливо, но серьезно и обстоятельно. Общаться с окружающими нужно осторожно – предпочтение желательно отдавать тем людям, которые не вызывают злости, раздражения и агрессии.
Символ дня: рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активность необходимо развивать постепенно, без фанатизма.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их не нужно лечить. Визит к стоматологу необходимо перенести на другое время.
Сны дня: нынешней ночью могут присниться очень страшные сны, но хорошая новость состоит в том, что их влияние закончится утром.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Афоризм дня: "Доброта – единственное одеяние, которое никогда не ветшает" (французский писатель Никола де Шамфор).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Альвасар – дарует удачу во всех жизненных сферах.
Магия и мистика дня: время благоприятно для проведения ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.
Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – человек, против которого они будут направлены, могут, образно говоря, дать сдачи.
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