Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 27 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 27 сентября

Астрологический прогноз на 27 сентября / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день потребует анализа событий прошлого – их переосмысление даст возможность избежать досадных ошибок в будущем. Решительные действия во всех сферах жизни и деятельности, позволит оставить позади негатив и приблизиться к позитиву. 

Символ дня: Колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровеносная система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению, поэтому медлить с обращением к врачу нежелательно. 

Питание дня: нельзя поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке, впрочем, переедать – как всегда – тоже не стоит. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: собирать нужно только те овощи и фрукты, которые можно употреблять в пищу незамедлительно. 

Магия и мистика дня: можно читать молитвы и обращаться за помощью к чудотворным иконам. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их расшифровкой придется потрудиться. 

Табу дня: от крупных финансовых сделок лучше отказаться – они, скорее всего, приведут к результатам, прямо противоположным ожидаемым. 

Цитата дня: «Не имеет значения, с какой скоростью ты идешь к поставленной цели, главное – не останавливаться» (Конфуций). 

Читайте также:

Валерия Ионан: новый подход к ІТ-обучению и как изменится цифровое образование в Украине

Валерия Ионан: новый подход к ІТ-обучению и как изменится цифровое образование в Украине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
106
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация