Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день потребует анализа событий прошлого – их переосмысление даст возможность избежать досадных ошибок в будущем. Решительные действия во всех сферах жизни и деятельности, позволит оставить позади негатив и приблизиться к позитиву.

Символ дня: Колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровеносная система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению, поэтому медлить с обращением к врачу нежелательно.

Питание дня: нельзя поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке, впрочем, переедать – как всегда – тоже не стоит.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: собирать нужно только те овощи и фрукты, которые можно употреблять в пищу незамедлительно.

Магия и мистика дня: можно читать молитвы и обращаться за помощью к чудотворным иконам.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их расшифровкой придется потрудиться.

Табу дня: от крупных финансовых сделок лучше отказаться – они, скорее всего, приведут к результатам, прямо противоположным ожидаемым.

Цитата дня: «Не имеет значения, с какой скоростью ты идешь к поставленной цели, главное – не останавливаться» (Конфуций).

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