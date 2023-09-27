Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день потребует анализа событий прошлого – их переосмысление даст возможность избежать досадных ошибок в будущем. Решительные действия во всех сферах жизни и деятельности, позволит оставить позади негатив и приблизиться к позитиву.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению, поэтому медлить с обращением к врачу нежелательно.
Питание дня: нельзя поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке, впрочем, переедать – как всегда – тоже не стоит.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собирать нужно только те овощи и фрукты, которые можно употреблять в пищу незамедлительно.
Магия и мистика дня: можно читать молитвы и обращаться за помощью к чудотворным иконам.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их расшифровкой придется потрудиться.
Табу дня: от крупных финансовых сделок лучше отказаться – они, скорее всего, приведут к результатам, прямо противоположным ожидаемым.
Цитата дня: «Не имеет значения, с какой скоростью ты идешь к поставленной цели, главное – не останавливаться» (Конфуций).
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