Астрологический прогноз на 27 сентября

Сапфир / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную \энергию нынешнего дня необходимо направить в созидательное русло, тогда можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.

Символ дня: Жезл.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания – при первых же симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты для привлечение удачи в деловых и материальных вопросах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: необходимо думать над тем, что говоришь: неосторожное высказывание может иметь серьезные последствия.

Цитата дня: «Тот, кто понял самого себя, перестает предъявлять претензии к другим» (Цзинь Юн).

