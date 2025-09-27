- Дата публикации
Астрологический прогноз на 27 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную \энергию нынешнего дня необходимо направить в созидательное русло, тогда можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.
Символ дня: Жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания – при первых же симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другое время
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты для привлечение удачи в деловых и материальных вопросах.
Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: необходимо думать над тем, что говоришь: неосторожное высказывание может иметь серьезные последствия.
Цитата дня: «Тот, кто понял самого себя, перестает предъявлять претензии к другим» (Цзинь Юн).
