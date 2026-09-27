Астрологический прогноз на 27 сентября

Гроздь винограда / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых и важных дел – не стоит упускать счастливый шанс, даже если в выходной они коснутся всего лишь быта и хозяйства.

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Символ дня: Гроздь винограда.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

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За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому важно избегать переохлаждения и мест массового скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь, но – в небольшом количестве.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться – в этот день она удачной не будет.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых – особенно сезонных – садово-огородных работ

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются очень быстро – через три дня.

Табу дня: нельзя грустить и унывать.

Цитата дня: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее» (Фридрих Ницше).

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