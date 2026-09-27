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Астрологический прогноз на 27 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых и важных дел – не стоит упускать счастливый шанс, даже если в выходной они коснутся всего лишь быта и хозяйства.
Символ дня: Гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому важно избегать переохлаждения и мест массового скопления людей.
Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь, но – в небольшом количестве.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться – в этот день она удачной не будет.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых – особенно сезонных – садово-огородных работ
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются очень быстро – через три дня.
Табу дня: нельзя грустить и унывать.
Цитата дня: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее» (Фридрих Ницше).
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