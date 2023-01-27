Астрологический прогноз на 27 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое слово, сказанное в этот день, окажется влияние на жизненные события – как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним, поэтому звезду советуют больше молчать и меньше говорить, в идеале было бы неплохо вообще дать обет молчания – хотя бы на полдня. Нежелательно браться за долгоиграющие проекты – успешными будут только те дела, которые удастся закончить в течение дня.
Символ дня: флюгер.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый.
Счастливые камни дня: сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: органы дыхания, легкие.
Болезни дня: особенно опасными являются болезни, связанные с органами дыхания – начавшись в этот день, они могут продлиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому важно беречься от переохлаждения. Успешными будут любые хирургические операции за исключением стоматологических – их можно проводить только в случае острой боли.
Питание дня: можно садиться на диету – она даст ожидаемый результат.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и довольно быстро сбываются.
Табу дня: нельзя лгать близким людям – обман быстро обнаружится и может стать причиной разрушения отношений.
Ангел-хранитель дня: Арфэд – те, кто находится под его покровительством, получает любые земные блага и богатства.
Афоризм дня: "Не говорите, если это не изменит тишину к лучшему" (китайская мудрость).
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