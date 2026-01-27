- Дата публикации
Астрологический прогноз на 27 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: на успех можно надеяться только в тех делах, которые имеют целью созидание, от разрушения необходимо отказаться.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, медовый, янтарный.
Счастливые камни дня: янтарь уваровит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и проходят быстро, но только в том случае, если их не запустить.
Питание дня: от любых ограничений в питании можно отказаться.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают яркими и запоминающимися, но вещими не являются.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки
Цитата дня: «Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается скорее делом, чем словами» (Уильям Шекспир).
