Астрологический прогноз на 27 января

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: на успех можно надеяться только в тех делах, которые имеют целью созидание, от разрушения необходимо отказаться.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, медовый, янтарный.

Счастливые камни дня: янтарь уваровит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и проходят быстро, но только в том случае, если их не запустить.

Питание дня: от любых ограничений в питании можно отказаться.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают яркими и запоминающимися, но вещими не являются.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки

Цитата дня: «Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается скорее делом, чем словами» (Уильям Шекспир).

