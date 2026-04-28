Астрологический прогноз на 28 апреля

Сердце / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, какой бы сферы жизни они ни касались – успехом они не увенчаются, а напрасно потраченные время и силы вернуть не удастся.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: Чаша Грааля.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и практически бессимптомно, но несмотря на это пускать их на самотек не следует. Серьезное оперативное вмешательство можно проводить только в случае крайней необходимости. Важно избегать эмоциональных перегрузок, поскольку они могут негативно отразиться не только на психологическом состоянии, но и на здоровье в целом.

Питание дня: нужно как можно меньше есть и как можно больше пить, отдав предпочтение минеральной воде, травяным чаям и фруктовым и овощным сокам, исключив яблочный.

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами противопоказаны.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно важно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, использующие магическую силу воды. Гадать нужно только в том случае, если есть точный вопрос, который нужно сказать звездам — просто так их лучше не беспокоить.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: пролитая — даже нечаянно — вода станет плохой приметой, поэтому нужно обращаться с ней осторожно.

Цитата дня: «Я живу по принципу: верить — самоутверждаться — мечтать» (Джим Керри).

