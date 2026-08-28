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Астрологический прогноз на 28 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно — велика вероятность серьезной ошибки.
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, желтый.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекцию или травмироваться, что приведет к резкому ухудшению здоровья — не стоит медлить с обращением за врачебной помощью.
Питание дня: в питании особенно важно соблюдать меру, избегая тяжелой пищи и фаст-фуда.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может принести ухудшение здоровья и препятствия в делах.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, а также заготавливать корни лекарственных растений.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и гадать — интуиция найдет правильный ответ.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — как правило, они сбываются в течение трех ней.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой — она существенно понизит самооценку, что может создать проблемы в жизни.
Цитата дня: «Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье» (Зигмунд Фрейд).
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