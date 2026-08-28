Астрологический прогноз на 28 августа

Виноградная гроздь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно — велика вероятность серьезной ошибки.

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Символ дня: Виноградная гроздь.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, желтый.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

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За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекцию или травмироваться, что приведет к резкому ухудшению здоровья — не стоит медлить с обращением за врачебной помощью.

Питание дня: в питании особенно важно соблюдать меру, избегая тяжелой пищи и фаст-фуда.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может принести ухудшение здоровья и препятствия в делах.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, а также заготавливать корни лекарственных растений.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и гадать — интуиция найдет правильный ответ.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — как правило, они сбываются в течение трех ней.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой — она существенно понизит самооценку, что может создать проблемы в жизни.

Цитата дня: «Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье» (Зигмунд Фрейд).

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