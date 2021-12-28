Астрологический прогноз на 28 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сильных дней в месяце, когда можно разрушать старое ради построения нового. Можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше. Время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.
Символ дня: медведь.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день не благоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: желтый, золотой.
Камни дня: черная яшма, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: лимфатическая система.
Болезни дня: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо не только сразу же обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям – самолечение не допускается.
Афоризм дня: "Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по семенам, которые ты посеял" (Роберт Льюис Стивенсон).
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: от шуток в адрес близкого человека лучше отказаться – они могут быть восприняты как оскорбление.
Мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими – как правило, они обращены к силам природы.
Табу дня: день неблагоприятен для передвижений – путешествий, переездов на новую квартиру и даже перестановки мебели.
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