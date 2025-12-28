Астрологический прогноз на 28 декабря

Летучая мышь / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит «теневая» сторона человеческой натуры, что может привести к серьезным проблемам – ссорам, скандалам, конфликтам.

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут носить психосоматический характер, поэтому обращаться за помощью нужно к психотерапевту.

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: гадание может привлечь в жизнь серьезный негатив, так что лучше от него отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативно и никакого влияния на нашу жизнь они не окажут.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами, каким бы способом они ни пытались обратить на себя наше внимание.

Цитата дня: «Если я скрою свою тайну – она моя пленница, если я ее выпущу, я – ее пленник» (Артур Шопенгауэр).

