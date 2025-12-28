- Дата публикации
Астрологический прогноз на 28 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит «теневая» сторона человеческой натуры, что может привести к серьезным проблемам – ссорам, скандалам, конфликтам.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: александрит, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут носить психосоматический характер, поэтому обращаться за помощью нужно к психотерапевту.
Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: гадание может привлечь в жизнь серьезный негатив, так что лучше от него отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи неинформативно и никакого влияния на нашу жизнь они не окажут.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами, каким бы способом они ни пытались обратить на себя наше внимание.
Цитата дня: «Если я скрою свою тайну – она моя пленница, если я ее выпущу, я – ее пленник» (Артур Шопенгауэр).
