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Астрологический прогноз на 28 февраля

Астрологический прогноз на 28 февраля

Свеча - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: желательно планировать новые дела, а вот от их реализации – во всяком случае, до завтра – лучше отказаться: сил на это не хватит. 

Символ дня: Свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный, алый. 

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: головной мозг. 

Болезни дня: необходимо опасаться инфекций, которые могут привести к серьезным последствиям. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник: горячее, соленое, перченое, копченое, а также продукты брожения. 

Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно создавать и «заряжать» талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи придают организму сил и улучшают настроение. 

Табу дня: нельзя даже в мыслях желать кому-либо зла. 

Цитата дня: «Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора» (Франсуа де Ларошфуко). 

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