Астрологический прогноз на 28 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: желательно планировать новые дела, а вот от их реализации – во всяком случае, до завтра – лучше отказаться: сил на это не хватит.
Символ дня: Свеча.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: необходимо опасаться инфекций, которые могут привести к серьезным последствиям.
Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник: горячее, соленое, перченое, копченое, а также продукты брожения.
Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки.
Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно.
Магия и мистика дня: можно создавать и «заряжать» талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи придают организму сил и улучшают настроение.
Табу дня: нельзя даже в мыслях желать кому-либо зла.
Цитата дня: «Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора» (Франсуа де Ларошфуко).
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