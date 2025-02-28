Астрологический прогноз на 28 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно планировать новые дела, а вот от их реализации – во всяком случае, до завтра – лучше отказаться: сил на это не хватит.

Символ дня: Свеча.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: необходимо опасаться инфекций, которые могут привести к серьезным последствиям.

Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник: горячее, соленое, перченое, копченое, а также продукты брожения.

Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки.

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно.

Магия и мистика дня: можно создавать и «заряжать» талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи придают организму сил и улучшают настроение.

Табу дня: нельзя даже в мыслях желать кому-либо зла.

Цитата дня: «Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора» (Франсуа де Ларошфуко).

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