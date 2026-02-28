- Дата публикации
Астрологический прогноз на 28 февраля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям.
Символ дня: Чаш Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и проходят без осложнений, особенно если сразу же обращаться к врачу.
Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо и алкоголь.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются течение недели.
Табу дня: разбитая посуда станет плохо приметой.
Цитата дня: «Обстоятельства переменчивы, принципы - никогда» (Оноре де Бальзак).
