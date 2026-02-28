Астрологический прогноз на 28 февраля

Перламутр / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, принимать важные решения и общаться с любимыми людьми – ссора может привести к серьезным последствиям.

Символ дня: Чаш Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и проходят без осложнений, особенно если сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: из рациона необходимо исключить мясо и алкоголь.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются течение недели.

Табу дня: разбитая посуда станет плохо приметой.

Цитата дня: «Обстоятельства переменчивы, принципы - никогда» (Оноре де Бальзак).

