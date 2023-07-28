Астрологический прогноз на 28 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывали.

Символ дня: Магическая Чаша.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый, аквамарин.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: необходимо избегать стрессов и психологических перегрузок – именно они станут причиной серьезных заболеваний.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его овощами и фруктами. Нужно пить как можно больше жидкости – прежде всего, травяных отваров и фиточаев.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить стекла – это может оказаться плохой приметой.

Цитата дня: «Все наши жалобы на то что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем» (Даниель Дефо).

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