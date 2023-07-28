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Астрологический прогноз на 28 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 июля

Астрологический прогноз на 28 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывали. 

Символ дня: Магическая Чаша. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый, аквамарин. 

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: необходимо избегать стрессов и психологических перегрузок – именно они станут причиной серьезных заболеваний. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его овощами и фруктами. Нужно пить как можно больше жидкости – прежде всего, травяных отваров и фиточаев. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются в течение недели. 

Табу дня: нельзя бить стекла – это может оказаться плохой приметой. 

Цитата дня: «Все наши жалобы на то что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем» (Даниель Дефо). 

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Дата публикации
Просмотры
12к
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