Астрологический прогноз на 28 июня

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, как и положено выходному, прекрасное время для общения с друзьями и родными.

Символ дня: Горн — символ тревоги.

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Стихия дня: Земля.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

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Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.

Питание дня: день благоприятен для ограничений в питании — особенно лечебного голодания, особенно если его одобрит лечащий врач.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она способствует улучшению финансового состояния.

Дачные работы дня: можно — и нужно — усиленно поливать и подкармливать растения.

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Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не.

Табу дня: нельзя бездельничать — звезды не простят отсутствия действий.

Цитата дня: «Несправедливость не всегда связана с каким-любо действием, часто она состоит именно в бездействии» (Марк Аврелий).

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