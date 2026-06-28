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Астрологический прогноз на 28 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день, как и положено выходному, прекрасное время для общения с друзьями и родными.
Символ дня: Горн — символ тревоги.
Стихия дня: Земля.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.
Питание дня: день благоприятен для ограничений в питании — особенно лечебного голодания, особенно если его одобрит лечащий врач.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она способствует улучшению финансового состояния.
Дачные работы дня: можно — и нужно — усиленно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не.
Табу дня: нельзя бездельничать — звезды не простят отсутствия действий.
Цитата дня: «Несправедливость не всегда связана с каким-любо действием, часто она состоит именно в бездействии» (Марк Аврелий).
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