ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
191
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 28 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Горн

Горн / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, как и положено выходному, прекрасное время для общения с друзьями и родными.

Символ дня: Горн — символ тревоги.

Стихия дня: Земля.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.

Питание дня: день благоприятен для ограничений в питании — особенно лечебного голодания, особенно если его одобрит лечащий врач.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она способствует улучшению финансового состояния.

Дачные работы дня: можно — и нужно — усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не.

Табу дня: нельзя бездельничать — звезды не простят отсутствия действий.

Цитата дня: «Несправедливость не всегда связана с каким-любо действием, часто она состоит именно в бездействии» (Марк Аврелий).

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
191
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie