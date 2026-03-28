Астрологический прогноз на 28 марта

Фонтан / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое решение, если принимать его интуитивно, окажется единственно верным.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотистый.

Счастливые камни дня: уваровит, хризолит, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: день, когда – под влиянием позитивных лунных энергий — даже тяжело больные люди в этот день могут почувствовать облегчение, а некоторые и вовсе — излечиться.

Питание дня: нельзя сидеть на диете и голодать — желудок нуждается в нагрузке.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки, укладки и окрашивания волос.

Дачные работы дня: от обрезки веток необходимо отказаться — таким образом можно, совершенно того не желая, погубить дерево или куст.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются и полезной информации не несут.

Табу дня: любые поездки — как делового, так и личного характера — окажутся неудачными.

Цитата дня: «Не способный к раскаянью — неисцелим» (Аристотель).

