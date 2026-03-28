Астрологический прогноз на 28 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое решение, если принимать его интуитивно, окажется единственно верным.
Символ дня: Фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотистый.
Счастливые камни дня: уваровит, хризолит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: день, когда – под влиянием позитивных лунных энергий — даже тяжело больные люди в этот день могут почувствовать облегчение, а некоторые и вовсе — излечиться.
Питание дня: нельзя сидеть на диете и голодать — желудок нуждается в нагрузке.
Стрижка дня: один из худших дней для стрижки, укладки и окрашивания волос.
Дачные работы дня: от обрезки веток необходимо отказаться — таким образом можно, совершенно того не желая, погубить дерево или куст.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются и полезной информации не несут.
Табу дня: любые поездки — как делового, так и личного характера — окажутся неудачными.
Цитата дня: «Не способный к раскаянью — неисцелим» (Аристотель).
