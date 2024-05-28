Астрологический прогноз на 28 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне – в период вынужденного бездействия.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: терракотовый, коралловый, оранжевый, охра.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Это также касается любых стоматологических проблем – затягивать их нельзя.

Питание дня: любая вредная пища – жирное, жареное, фастфуд и полуфабрикаты – находится под запретом.

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не сбываются.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим.

Цитата дня: «Этот мир не жесток и не добр. Он просто есть. Мы же обладаем способностью видеть и то, и другое, но выбор за нами» (Керри Манискалко).

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