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Астрологический прогноз на 28 мая

Астрологический прогноз на 28 мая

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне – в период вынужденного бездействия.

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: терракотовый, коралловый, оранжевый, охра. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Это также касается любых стоматологических проблем – затягивать их нельзя. 

Питание дня: любая вредная пища – жирное, жареное, фастфуд и полуфабрикаты – находится под запретом. 

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не сбываются.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим. 

Цитата дня: «Этот мир не жесток и не добр. Он просто есть. Мы же обладаем способностью видеть и то, и другое, но выбор за нами» (Керри Манискалко). 

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