Астрологический прогноз на 28 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне – в период вынужденного бездействия.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: терракотовый, коралловый, оранжевый, охра.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Это также касается любых стоматологических проблем – затягивать их нельзя.
Питание дня: любая вредная пища – жирное, жареное, фастфуд и полуфабрикаты – находится под запретом.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не сбываются.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим.
Цитата дня: «Этот мир не жесток и не добр. Он просто есть. Мы же обладаем способностью видеть и то, и другое, но выбор за нами» (Керри Манискалко).
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