Астрологический прогноз на 28 ноября

Нетопырь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — вместо прибыли они принесут убытки.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — необходимо заранее принять предписанные лечащим врачом меры.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией — она принесет противоположный результат.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.

Табу дня: разбитое или треснувшее зеркало является плохой приметой, так что стоит поберечь эти предметы интерьера.

Цитата дня: «Депрессия — это замороженный страх» (Зигмунд Фрейд).

