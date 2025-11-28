- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 28 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов — вместо прибыли они принесут убытки.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.
Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — необходимо заранее принять предписанные лечащим врачом меры.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов.
Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией — она принесет противоположный результат.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.
Табу дня: разбитое или треснувшее зеркало является плохой приметой, так что стоит поберечь эти предметы интерьера.
Цитата дня: «Депрессия — это замороженный страх» (Зигмунд Фрейд).
Читайте также: