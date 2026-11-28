Горный хрусталь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые идеи дня вскоре блестяще воплотятся в жизнь, поэтому не стоит ограничивать себя в фантазиях.

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Символ дня: Муза.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.

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За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют активных мер, включая лечебную физкультуру.

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

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Магия и мистика дня: успешными окажутся магические действия с полудрагоценными камнями.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера мешают емудобиваться поставленных целей.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Здоровье — не все, но все без здоровья — ничто» (Сократ)

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