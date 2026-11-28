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Астрологический прогноз на 28 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые идеи дня вскоре блестяще воплотятся в жизнь, поэтому не стоит ограничивать себя в фантазиях.
Символ дня: Муза.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют активных мер, включая лечебную физкультуру.
Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: успешными окажутся магические действия с полудрагоценными камнями.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера мешают емудобиваться поставленных целей.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Здоровье — не все, но все без здоровья — ничто» (Сократ)
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