Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда с самого утра может накрыть раздражение – оно станет особенно сильным после обеда: в это время – во избежание конфликтов – желательно ограничить общение с окружающими.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный.

Счастливые камни дня: нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: чтобы болезнь, начавшаяся в этот день, не перешла в хроническую стадию, при первых же ее симптомах необходимо принять меры.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются нескоро – как правило, через несколько лет: велик риск к этому времени забыть об их содержании.

Стрижка дня: стрижка в этот день нежелательна.

Афоризм дня: "Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний" (Джон Несбитт).

Ангел-хранитель дня: Гофус – помогает тем, кто разуверился и отчаялся.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты, делать талисманы и обереги.

Табу дня: нельзя неуважительно относиться к растениям – ломать ветки и рвать цветы.

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