Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 октября

Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда с самого утра может накрыть раздражение – оно станет особенно сильным после обеда: в это время – во избежание конфликтов – желательно ограничить общение с окружающими. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный. 

Счастливые камни дня: нефрит, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: чтобы болезнь, начавшаяся в этот день, не перешла в хроническую стадию, при первых же ее симптомах необходимо принять меры. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются нескоро – как правило, через несколько лет: велик риск к этому времени забыть об их содержании. 

Стрижка дня: стрижка в этот день нежелательна. 

Афоризм дня: "Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний" (Джон Несбитт). 

Ангел-хранитель дня: Гофус – помогает тем, кто разуверился и отчаялся. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты, делать талисманы и обереги. 

Табу дня: нельзя неуважительно относиться к растениям – ломать ветки и рвать цветы. 

Читайте также:

Как потопили "Москву", освободили Змеиный и что происходит в море - Алексей Неежпапа

Как потопили "Москву", освободили Змеиный и что происходит в море - Алексей Неежпапа

Похожие темы:

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
222
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация