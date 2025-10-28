Астрологический прогноз на 28 октября

Птица Феникс / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел — как старых, так и новых, главное — не ждать, пока все наладится само по себе, а прилагать усилия к достижению цели.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: оливин, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: из-за опасности пищевого отравления необходимо следить за свежестью и качеством продуктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых вопросов и споров с соседями.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими — нужно проанализировать их содержание.

Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые сегодня может посылать Вселенная — они будут содержаться важные советы и подсказки.

Цитата дня: «Искренность — это просто недостаток самообладания» (польская писательница Янина Ипохорская).