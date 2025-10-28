- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 28 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел — как старых, так и новых, главное — не ждать, пока все наладится само по себе, а прилагать усилия к достижению цели.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.
Питание дня: из-за опасности пищевого отравления необходимо следить за свежестью и качеством продуктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых вопросов и споров с соседями.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими — нужно проанализировать их содержание.
Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые сегодня может посылать Вселенная — они будут содержаться важные советы и подсказки.
Цитата дня: «Искренность — это просто недостаток самообладания» (польская писательница Янина Ипохорская).